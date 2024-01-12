Защитник «Динамо» Майсторович рассказал о своем состоянии

Сербский защитник «Динамо» Милан Майсторович, в мае перенесший операцию на крестообразных связках колена, рассказал о своем самочувствии. Футболист пропустит товарищеские матчи на первом сборе бело-голубых.

«Я чувствую себя хорошо, немного устал от того, что не тренируюсь с командой. Я думаю, что на втором-третьем сборе начну тренироваться в общей группе. Я провел отпуск с семьей в Сербии, но каждый день был в зале. Я отметил Новый год вместе с семьей, дедушкой. Мы поехали в горы вместе с семьей на два-три дня, затем вернулись в Сербию. Мне нравится снег, мой отец любит кататься на лыжах, поэтому мы поехали туда», — цитирует Майсторовича ТАСС.