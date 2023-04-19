Скопинцев — об игре с «Зенитом»: «Против сильных соперников мы выглядим лучше»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящей игре против «Зенита» в матче 24-го тура чемпионата России.

— Не переживаете перед игрой с «Зенитом»? Вы выбили их из Кубка. Кажется, у них реваншистские настроения.

— Мы не переживаем. У нас уверенная в себе команда. Против сильных соперников мы выглядим лучше, — сказал Скопинцев.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет в субботу, 22 апреля, на «Газпром Арене». Начало — в 19.00 мск.