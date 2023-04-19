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Сегодня, 12:51

В «Динамо» не исключили участия Овечкина в матчах футбольной команды в будущем

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможных совместных акциях с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— Поздравил ли Александр Овечкин «Динамо» со столетием? Может, написал какое-то письмо?

— Александр Овечкин, на мой взгляд, является частью динамовского ДНК. Мне кажется, ему не надо писать никакие письма, поздравлять. Он настолько органично интегрирован во все, что мы связываем с «Динамо». Он и есть «Динамо».

— Планируете провести какую-то совместную акцию с ним?

— Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернется. Обычно, когда он прилетает, приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны.

— Реально ли повторение истории, когда Овечкин выходит на поле?

— Мы этого не можем исключать.

25 июня 2022 года Овечкин принял участие в футбольном матче между московским «Динамо» и клубом медиалиги «Амкал». Форвард выступал за динамовцев и отметился забитым голом.

Александр Овечкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

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