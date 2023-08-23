Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, чувствует ли он себя безопасно в Москве.

«Поступок Норманна? У каждого игрока есть свои чувства и точка зрения. У нас хорошие отношения. Надеюсь, у него все будет хорошо в будущем. Это его решение. Что касается меня, мне не страшно. Моя жена и дочь здесь. Если они чувствуют себя хорошо, то я тоже. Я не живу в Москва-Сити. Если бы я чувствовал опасность, несомненно уехал бы. Но это не тот случай», — сказал Лаксальт «СЭ» после матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА.

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что полузащитник Матиас Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Оба клуба планируют обратиться в суд.