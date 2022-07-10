Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

— «Спартак» провел первый официальный матч под руководством загадочного испанца Гильермо Абаскаля. Главные выводы?

— К сожалению, сдвигов к лучшему пока не видно. Такое впечатление, что «Спартак» продолжает прошлый сезон, который завершил на десятом месте.

— Тренер новый, а проблемы старые?

— Совершенно верно. Ни игры, ни результата. Сейчас первые 15 минут спартаковцы пытались контролировать мяч, прессинговать, но у них мало что получалось. Выпала вся центральная ось! Игнатов, Умяров и Денисов в первом тайме на поле просто растворились!

— Помните свою первую мысль, когда узнали, что «Спартак» возглавит Абаскаль?

— «Кто это?!» Я давно живу в Испании, но никогда о таком тренере не слышал. Потом навел справки, поговорил со знакомыми из «Севильи», где Абаскаль недолго работал с молодежкой.

— Ну и что вам рассказали?

— Скажем так — все были в шоке. Не могли понять, за какие заслуги человеку доверили «Спартак». Да никто этого назначения не понял — ни в Испании, ни в России! Когда перед Суперкубком Абаскаль неожиданно дал интервью на итальянском, я подумал, что, наверное, именно поэтому он и оказался в «Спартаке» — говорит-то на одном языке с господином Каттани, спортивным директором клуба. Что ж, посмотрим, к чему приведет очередной эксперимент. Дадут испанцу время или уберут после первых же неудач? Мы же знаем, в «Спартаке» с тренерами не церемонятся.

Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который руководил командой с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России.

В первом матче под руководством испанца «Спартак» проиграл «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок России.