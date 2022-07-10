Ледяхов — об Абаскале: «Первая мысль после его назначения в «Спартак»? «Кто это?!»
Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
— «Спартак» провел первый официальный матч под руководством загадочного испанца Гильермо Абаскаля. Главные выводы?
— К сожалению, сдвигов к лучшему пока не видно. Такое впечатление, что «Спартак» продолжает прошлый сезон, который завершил на десятом месте.
— Тренер новый, а проблемы старые?
— Совершенно верно. Ни игры, ни результата. Сейчас первые 15 минут спартаковцы пытались контролировать мяч, прессинговать, но у них мало что получалось. Выпала вся центральная ось! Игнатов, Умяров и Денисов в первом тайме на поле просто растворились!
— Помните свою первую мысль, когда узнали, что «Спартак» возглавит Абаскаль?
— «Кто это?!» Я давно живу в Испании, но никогда о таком тренере не слышал. Потом навел справки, поговорил со знакомыми из «Севильи», где Абаскаль недолго работал с молодежкой.
— Ну и что вам рассказали?
— Скажем так — все были в шоке. Не могли понять, за какие заслуги человеку доверили «Спартак». Да никто этого назначения не понял — ни в Испании, ни в России! Когда перед Суперкубком Абаскаль неожиданно дал интервью на итальянском, я подумал, что, наверное, именно поэтому он и оказался в «Спартаке» — говорит-то на одном языке с господином Каттани, спортивным директором клуба. Что ж, посмотрим, к чему приведет очередной эксперимент. Дадут испанцу время или уберут после первых же неудач? Мы же знаем, в «Спартаке» с тренерами не церемонятся.
Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который руководил командой с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России.
В первом матче под руководством испанца «Спартак» проиграл «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -