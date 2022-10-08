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8 октября, 19:14

Защитник ЦСКА Виллиан Роша: «Нам стоит лучше распоряжаться своими моментами»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

— Шунина признали лучшим игроком матча. Согласны с этим?

— Мы придушили «Динамо» во втором тайме. Шунин несколько раз спас команду, отыграл хороший матч. Нам стоит лучше распоряжаться своими моментами. На следующей неделе должны хорошо поработать и устранить все огрехи.

— Есть вопросы по судейству, по карточке Чалова.

— Не видел эпизод. Нет привычки говорить о судействе. Арбитр провел отличный матч. Играли все сильные команды.

— Ты доминировал в воздухе. С чем это связано?

— Это моя сильная черта. Много времени на тренировке уделяю этого элемента. И это пытаются передать на игры.

— В России тебе легко на втором этаже?

— Несогласен. В России сильный и боевой чемпионат. Необходимо выкладываться по полной. Тогда можно победить.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, подопечные Владимира Федотова набрали 24 очка.

«Динамо» прервало свою серию из трех поражений в РПЛ. Московский клуб занимает восьмую строчку с 17 очками.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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