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Защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что начал учить русский язык

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» рассказал о своем взаимопонимании с командой.

«Я потихоньку начинаю учить русский язык. Самое главное — я понимаю футбольные слова, термины. У меня хорошее взаимопонимание со всеми игроками нашей команды», — сказал защитник «СЭ».

17 июня, московский клуб объявил о подписании Гайича. Соглашение с 26-летним сербом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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