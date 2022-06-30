Защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что начал учить русский язык
Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» рассказал о своем взаимопонимании с командой.
«Я потихоньку начинаю учить русский язык. Самое главное — я понимаю футбольные слова, термины. У меня хорошее взаимопонимание со всеми игроками нашей команды», — сказал защитник «СЭ».
17 июня, московский клуб объявил о подписании Гайича. Соглашение с 26-летним сербом рассчитано до 30 июня 2025 года.
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
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|
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|- : -
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|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
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