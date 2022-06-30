Защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что начал учить русский язык

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» рассказал о своем взаимопонимании с командой.

«Я потихоньку начинаю учить русский язык. Самое главное — я понимаю футбольные слова, термины. У меня хорошее взаимопонимание со всеми игроками нашей команды», — сказал защитник «СЭ» .

17 июня, московский клуб объявил о подписании Гайича. Соглашение с 26-летним сербом рассчитано до 30 июня 2025 года.