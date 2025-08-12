Полузащитник «Спартака» Дмитриев рассказал, кто помог ему справиться с потерей родителей

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, что с потерей родителей ему помогли справиться поддержка близких и партнеров по «Ленинградцу» и «Уралу».

«Когда за короткое время не стало папы и мамы, мне помогла справиться поддержка близких и, конечно, команды. Футбол пусть чуть-чуть, но отвлекает. Во время тренировок и матчей об этом не думаешь», — цитирует 21-летнего полузащитника пресс-служба «Спартака».

Отец игрока столичной команды Сергей Дмитриев, бывший футболист и тренер, умер в 2022 году на 59-м году жизни. Его мать, бывшая легкоатлетка Светлана Лаухова, скончалась в 2023 году в возрасте 50 лет.

В 2021-2023 годах Дмитриев играл за «Ленинградец». Затем он перешел в «Урал».

«С потерей родителей очень помогла справиться моя девушка. Мы три года вместе. Она со мной переезжала и в Екатеринбург, и в Самару. Было намного проще адаптироваться», — добавил Дмитриев.

Полузащитник подписал контракт со «Спартаком» в июле 2024 года. В сезоне-2024/25 он играл в «Крыльях Советов» на правах аренды, в 27 матчах забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

В сезоне-2025/26 Дмитриев в 4 матчах за московский клуб не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.