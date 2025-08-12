Футбол
12 августа, 14:57

Полузащитник «Спартака» Дмитриев рассказал, кто помог ему справиться с потерей родителей

Павел Лопатко

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, что с потерей родителей ему помогли справиться поддержка близких и партнеров по «Ленинградцу» и «Уралу».

«Когда за короткое время не стало папы и мамы, мне помогла справиться поддержка близких и, конечно, команды. Футбол пусть чуть-чуть, но отвлекает. Во время тренировок и матчей об этом не думаешь», цитирует 21-летнего полузащитника пресс-служба «Спартака».

Отец игрока столичной команды Сергей Дмитриев, бывший футболист и тренер, умер в 2022 году на 59-м году жизни. Его мать, бывшая легкоатлетка Светлана Лаухова, скончалась в 2023 году в возрасте 50 лет.

В 2021-2023 годах Дмитриев играл за «Ленинградец». Затем он перешел в «Урал».

«С потерей родителей очень помогла справиться моя девушка. Мы три года вместе. Она со мной переезжала и в Екатеринбург, и в Самару. Было намного проще адаптироваться», добавил Дмитриев.

Полузащитник подписал контракт со «Спартаком» в июле 2024 года. В сезоне-2024/25 он играл в «Крыльях Советов» на правах аренды, в 27 матчах забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

В сезоне-2025/26 Дмитриев в 4 матчах за московский клуб не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: ФК «Спартак»
  • fedland

    В сезоне-2025/26 Дмитриев в 4 матчах за московский клуб не отметился результативными действиями. лопатко, алё! а в матче с акроном пас на Солари после которого забили, что не в счет?

    13.08.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Сочувствую, потеря близких это тяжело.. Пусть всё получится в Спартаке !! Я верю..

    12.08.2025

  • hardoviy

    Порвал левый фланг защиты Локомотива. В следующем матче обязан быть в старте

    12.08.2025

  • ANTI BOMG

    надеемся на тебя!

    12.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А голевой пас на Солари не считается результативным действием?

    12.08.2025

    • Дмитриев — о конкуренции с Маркиньосом: «Мое дело — проявлять себя на каждой тренировке, в каждой игре, не останавливаться»

    Дивеев — о Денисове в Бразилии: «Почему нет. Прикольно съездить, посмотреть»
