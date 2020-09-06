Защитник ЦСКА Дивеев получил травму в молодежной сборной России

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев травмировался в расположении молодежной сборной России. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у игрока есть повреждение мышцы правого бедра. На ближайшей неделе он пройдет дополнительное обследование, о результате которого будет сообщено дополнительно.

20-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за ЦСКА. В его активе одна голевая передача.