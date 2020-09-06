Защитник ЦСКА Дивеев получил травму в молодежной сборной России
17:36
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев травмировался в расположении молодежной сборной России. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что у игрока есть повреждение мышцы правого бедра. На ближайшей неделе он пройдет дополнительное обследование, о результате которого будет сообщено дополнительно.
20-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за ЦСКА. В его активе одна голевая передача.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-diveev-poluchil-povrezhdenie/