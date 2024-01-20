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Защитник «Балтики» Остойич считает, что Ткаченко навсегда вошел в историю клуба

Руслан Минаев
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Защитник «Балтики» Иван Остойич поделился мнением о роли тренера Леонид Ткаченко в истории клуба.

Специалист скончался 4 января на 71-м году жизни.

«Это был великий человек, который посвятил свою жизнь «Балтике». Он навсегда в истории клуба. Когда я узнал, что его не стало, почувствовал большую потерю. Мы много с ним общались, он внес большой вклад в выход нашей команды в РПЛ. Не знаю, получилось бы без него проделать такой путь», — цитирует Остойича Metaratings.ru.

Под его руководством «Балтика» добилась наивысшего достижения в РПЛ — в 1996 году команда заняла 7-е место.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Балтика
Леонид Ткаченко
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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