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Сегодня, 07:13

Деменко: «Для «Краснодара» и для самого Сафонова продление контракта — это отличная новость»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал продление контракта между краснодарским клубом и Матвеем Сафоновым.

«Сафонов — один из сильнейших вратарей России. Это сто процентов. Матвей сейчас показывает стабильность. Для руководства клуба и для самого Сафонова это отличная новость. Сейчас он хочет остаться в клубе. Потом, возможно, будет какое-то предложение из Европы. В любом случае, тут ему комфортно и клуб готов давать ему хорошие условия. Поэтому он и не стал что-то менять. Контракт до 2029 года — игрок теперь обезопасил себя. Но и клуб обезопасил ситуацию. Матвей будет дальше прогрессировать. Если кто-то захочет его пригласить, то будет вынужден выложить за него определенную сумму. Так что это отличный момент для руководства клуба. Я думаю, предложения по Сафонову есть. Почему-то мне кажется, что его хочет подписать «Зенит». Поэтому данная сделка отлична для клуба», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Деменко.

Новый контракт 24-летнего Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до января 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 18 миллионов евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005537134_demenko_prodlenie_kontrakta_-_dlya_rukovodstva_kluba_i_dlya_samogo_safonova_eto_otlichnaya_novost
Максим Деменко
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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