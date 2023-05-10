Защитник Артем Бежкин подписал контракт с основной командой «Сочи»

«Сочи» объявил о том, что защитник Артем Бежкин подписал контракт с основной командой.

Воспитанник сочинского футбола заключил первый профессиональный контракт с основой «Сочи».

15-летний Бежкин первые шаги в футболе делал в детском клубе «Жемчужина» под руководством Ники Поцхверашвили. С прошлого года он тренируется в Академии ФК «Сочи» и выступает за команду 2007 года рождения в ЮФЛ-Юг.

В апреле 2023 года защитник дебютировал за юношескую сборную России U-16.