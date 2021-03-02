Защитник «Ахмата» Нижич тренировался по индивидуальной программе

Игроки «Ахмата» начали подготовку к матчу 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА, информирует пресс-служба клуба.

Во вторник, 2 марта, команда провела тренировку на своей базе. Защитник Зоран Нижич тренировался индивидуально, игрок обороны получил повреждение в предыдущей игре.

В нынешнем сезоне Нижич провел в РПЛ 17 матчей.

Игра ЦСКА — «Ахмат» должна состояться 6 марта. Время начала матча — 14.00 (мск).