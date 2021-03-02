РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: Дриусси попал в сферу интересов «Сан-Паулу»

19:54
Себастьян Дриусси. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Себастьян Дриусси. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Теги:

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попал в сферу интересов «Сан-Паулу», сообщает Fichajes.net.

Видеть аргентинца в своей команде хочет новый главный тренер бразильского клуба Эрнан Креспо. Следующим летом «Сан-Паулу» может составить конкуренцию «Ривер Плейт» в борьбе за 25-летнего футболиста.

15 февраля аргентинские СМИ сообщили, что летом «Ривер Плейт» попытается выкупить нападающего.

Дриусси в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ провел 11 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир