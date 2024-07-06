Tuttosport: «Зенит» готов платить Иличу до 5,5 миллиона евро в год

Полузащитник «Торино» Иван Илич в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает Tuttosport.

По данным источника, сумма трансфера составит 23 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусами. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми будет рассчитано до лета 2029 года.

«Зенит» будет платить хавбеку 3,5 миллиона евро в год плюс около 2 миллионов евро бонусами.

Контракт Илича с «Торино» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Полузащитник перешел в «Торино» из «Вероны» летом 2023-го за 16,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 на счету хавбека 4 гола и 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 серб провел 3 встречи и отметился 1 голевым пасом.