Tuttosport: «Зенит» готов платить Иличу до 5,5 миллиона евро в год
Полузащитник «Торино» Иван Илич в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает Tuttosport.
По данным источника, сумма трансфера составит 23 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусами. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми будет рассчитано до лета 2029 года.
«Зенит» будет платить хавбеку 3,5 миллиона евро в год плюс около 2 миллионов евро бонусами.
Контракт Илича с «Торино» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Полузащитник перешел в «Торино» из «Вероны» летом 2023-го за 16,5 миллиона евро.
В сезоне-2023/24 на счету хавбека 4 гола и 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 серб провел 3 встречи и отметился 1 голевым пасом.
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15
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16
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17
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18
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19
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Милан – Торино
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Болонья – Удинезе
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Кальяри – Рома
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Эмполи – Монца
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Дженоа – Интер
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Ювентус – Комо
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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Верона – Наполи
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