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Tuttosport: «Зенит» готов платить Иличу до 5,5 миллиона евро в год

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Торино» Иван Илич в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает Tuttosport.

По данным источника, сумма трансфера составит 23 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусами. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми будет рассчитано до лета 2029 года.

«Зенит» будет платить хавбеку 3,5 миллиона евро в год плюс около 2 миллионов евро бонусами.

Контракт Илича с «Торино» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Полузащитник перешел в «Торино» из «Вероны» летом 2023-го за 16,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 на счету хавбека 4 гола и 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 серб провел 3 встречи и отметился 1 голевым пасом.

Источник: https://www.tuttosport.com/news/calcio/euro-2024/serbia/2024/07/06-129954985/toro_rilancio_zenit_per_ilic_che_dice_si_le_cifre
Иван Илич
ФК Торино
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