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Сегодня, 19:14

Зарема Салихова жестко ответила Смородской

Виктория Кравченко
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Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на критику в свой адрес со стороны бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской. Она отметила, что не читает ее интервью и вспомнила, как Смородская назвала красно-белых расистами.

«Женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, а Ольга Смородская вспоминает меня. Прямо сваха РПЛ. Пора на Первый канал в «Давай поженимся», — цитирует Салихову «Чемпионат».

Ранее Смородская заявила, что Салихова не является женщиной в футболе и посоветовала Зареме комментировать лишь то, что касается «Спартака».

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016-го. При ней железнодорожники завоевали бронзу чемпионата России в сезоне-2013/14 и выиграли Кубок страны в 2015-м.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Спартак» — пятый (30 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5432996-zarema-salihova-rada-chto-smorodskaya-otoshla-ot-novogo-goda-ko-dnyu-svyatogo-valentina.html
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Ольга Смородская
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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