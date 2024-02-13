Зарема Салихова жестко ответила Смородской

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на критику в свой адрес со стороны бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской. Она отметила, что не читает ее интервью и вспомнила, как Смородская назвала красно-белых расистами.

«Женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, а Ольга Смородская вспоминает меня. Прямо сваха РПЛ. Пора на Первый канал в «Давай поженимся», — цитирует Салихову «Чемпионат».

Ранее Смородская заявила, что Салихова не является женщиной в футболе и посоветовала Зареме комментировать лишь то, что касается «Спартака».

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016-го. При ней железнодорожники завоевали бронзу чемпионата России в сезоне-2013/14 и выиграли Кубок страны в 2015-м.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Спартак» — пятый (30 очков).