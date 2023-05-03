Салихова: «Надеюсь, пока в «Спартаке» остаются приобретенные Федуном игроки, им не придет в голову выстроиться перед «Зенитом»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о возможности красно-белых устроить чемпионский коридор для «Зенита».

«Футболисты «Спартака» уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года. Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретенные Федуном, ни одному из них не придет в голову выстроиться перед «блекло-голубыми», — заявила Салихова Metaratings.ru.

«Зенит» примет «Спартак» в Санкт-Петербурге в матче 26-го тура РПЛ. В случае, если питерская команда одержит победу, то может досрочно стать чемпионом России в пятый раз. Также «Ростов» должен потерять очки в домашнем матче с «Факелом».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко за 25 туров.