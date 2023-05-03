Максим Витюгов летом может перейти в «Сочи» или «Рубин»

«Сочи» и «Рубин» проявляют интерес к полузащитнику «Крыльев Советов» Максиму Витюгову, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, в команде рассматривают Витюгова в центр полузащиты на смену Кристиану Нобоа.

Сам игрок готов будет к переговорам с казанцами в случае, если клуб действительно гарантирует себе повышение в классе.

В нынешнем сезоне Максим принял участие в 31 матче во всех турнирах в составе самарского клуба.