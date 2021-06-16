Зарема Салихова рассказала, сколько хотел получать в «Спартаке» Фонсека

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, какую зарплату требовал Паулу Фонсека за работу на посту главного тренера красно-белых.

«О том, что Фонсека осбодится летом, Франко (Камоцци, экс-консультант красно-белых — прим. «СЭ») сказал еще в декабре... К сожалению, Дмитрий Попов сделал один фиктивный звонок агенту Фонсеки Марко, при этом не ответил на вопрос о клубе, о проекте. Вопрос цены контракта также не поднимался вовсе! А нам было озвучено 4,5-5 миллионов. Цифры были взяты с потолка. Фонсека пошел на понижение з/п, уходя из «Шахтера» в «Рому» с 3 миллионов на 2,2 миллиона чистыми. При этом Фонсека и его тренерский штаб отказались от зарплаты за четыре месяца в пандемийный год. К нам Фонсека был готов перейти на 3 миллиона чистыми», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.

24 мая главным тренером «Спартака» стал Руй Витория, который подписал контракт с клубом на 2 года.

14 июня сообщалось, что Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить «Тоттенхэм». Предыдущим местом работы специалиста была «Рома».