Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский отреагировал на уход Ивицы Олича с поста главного тренера красно-синих.

«Достаточно симметрично получилось, — сказал Грушевский «СЭ». —Назначение Олича было спонтанным и взрывным. И отставка получилась такой же. Очень конгруэнтно. Конечно, сам Олич вызывает у меня не просто симпатию, а огромную любовь и уважение. Результаты, показанные ЦСКА под руководством Ивицы, уж точно не создавали радужный фон. И безусловно, Олич не оправдал чрезмерно оптимистических ожиданий болельщиков. Тем не менее, отставка никак не считывалась. Было логично, что Олич проведет следующий полноценный сезон. Возможно, сказалась история с поездкой Олича на Евро-2020. А может, повлияли травмы игроков ЦСКА в этом сезоне, но не думаю, что это может стать причиной увольнения».

Грушевский также назвал назначение Алексея Березуцкого логичным и вменяемым решением.

«Из изречений Олича становится понятно, что это не отставка, а увольнение. Необходимы разъяснения от руководства, иначе все это выглядит драматично. Уже начался троллинг от прогрессивной спартаковской общественности. Уместно сравнение, что ЦСКА начинает напоминать «Спартак» в своих худших проявлениях. Предполагаю, что Березуцкий проведет только первые сборы с командой. Это логичное, вменяемое промежуточное назначение. Надеюсь, что в ближайшее время общественности будет показана кандидатура нового тренера. И чем быстрее это произойдет, тем лучше», — добавил Грушевский.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности тренера назначен Алексей Березуцкий.

41-летний Олич стал главным тренером команды в марте, сменив на этом посту Виктора Гончаренко. Под его руководством красно-синие финишировали на шестом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не смогли пробиться в еврокубки.