Зарема Салихова: «У «Спартака» будут проблемы с командами, которые играют интенсивно»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение красно-белых от «Локомотива» (1:3) в 10-м туре РПЛ.

«Сам тренер говорит, что проигрывали «Локомотиву» в «физике». Молодым парням проиграть в «физике» надо «очень постараться». По товарищеским играм во время сборов было видно, что «Спартак» играет на легких ногах. Конечно, проще создать веселую атмосферу хи-хи, ха-ха, обнимашки, стандартные любимые фразы про упражнения с мячом, а не убиваться на тренировках, заделав фундамент на предстоящий сезон. Поэтому с командами, которые играют интенсивно, с прессингом у «Спартака» будут проблемы.

При этом гендиректор видел весь тренировочный процесс. Если Малышев ничего не понимает в этом, то и нечего ему с командой ездить на сборы, а пахать в офисе. Кажется, уже пора включаться в работу, а не вести себя как ребенок в магазине игрушек», — сказала Салихова.

«Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. 5 октября команда сыграет с «Ростовом».