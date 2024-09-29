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Тренер «Акрона» Тедеев — о победе над «Ростовом»: «Я переиграл Карпина? Победу одержали футболисты»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Можно ли сказать, что я переиграл Карпина как тренера? Это футбол, сегодня сложилось так, завтра может сложиться по-другому. Сегодня играла команда. Прежде всего, одержали победу футболисты. Так сложилось», — цитирует Тедеева «РБ Спорт».

«Акрон» набрал 11 очков и переместился на девятое место в таблице РПЛ. «Ростов» опустился на восьмую строчку, имея в активе 12 баллов.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Ростов
Заур Тедеев
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