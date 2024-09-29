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Сегодня, 17:19

«Крылья Советов» — «Химки»: ничья после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Крылья Советов» и «Химки» не сумели открыть счет в первом тайме матча 10-го тура РПЛ — 0:0.

Игра проходит в Самаре.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Химки

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
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2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
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11
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