Станкович — о поражении «Локомотиву»: «Мы принимаем этот момент, не все потеряно»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 10-го тура РПЛ (1:3).

— Почему в старте не вышел Умяров? И почему Литвинов, а не тот же Пруцев играл в опорной зоне?

— Умяров не тренировался почти всю неделю. Было бы неправильно его выпускать — это риск. Литвинов находился в хороших кондициях, он нравится мне как игрок. У него есть и потенциал прибавлять. Это было тренерское решение.

— Как вам игра Денисова во втором тайме с «Динамо» и сегодня?

— Препочитаю не говорить об игроках индивидуально. Конечно, можно было сыграть лучше, но супер-проблем не было. Мы пропустили 2 гола после 2 ударов по воротам. Первый же удар во втором тайме — сразу гол. Мы принимаем этот момент. Не все потеряно, сегодня были хорошие моменты. В финальной трети не было конкретики — легко доходили туда. но потом возникали проблемы... И ударов было очень мало с нашей стороны.

— Показалось, что сегодня «Спартак» проигрывал «Локомотиву» в физике.

— Соглашусь с вами. Можно критиковать нас, мы проигрывали дуэли сегодня. Не сказать, что у нас не было желания, но у соперника его было больше. Плюс, как я уже сказал, мы мало били по воротам.

«Локомотив» после 10 матчей возглавил турнирную таблицу РПЛ с 24 очками. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.