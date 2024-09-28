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Сегодня, 18:52

Станкович — о поражении «Локомотиву»: «Мы принимаем этот момент, не все потеряно»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 10-го тура РПЛ (1:3).

— Почему в старте не вышел Умяров? И почему Литвинов, а не тот же Пруцев играл в опорной зоне?
— Умяров не тренировался почти всю неделю. Было бы неправильно его выпускать — это риск. Литвинов находился в хороших кондициях, он нравится мне как игрок. У него есть и потенциал прибавлять. Это было тренерское решение.

— Как вам игра Денисова во втором тайме с «Динамо» и сегодня?

— Препочитаю не говорить об игроках индивидуально. Конечно, можно было сыграть лучше, но супер-проблем не было. Мы пропустили 2 гола после 2 ударов по воротам. Первый же удар во втором тайме — сразу гол. Мы принимаем этот момент. Не все потеряно, сегодня были хорошие моменты. В финальной трети не было конкретики — легко доходили туда. но потом возникали проблемы... И ударов было очень мало с нашей стороны.

— Показалось, что сегодня «Спартак» проигрывал «Локомотиву» в физике.

— Соглашусь с вами. Можно критиковать нас, мы проигрывали дуэли сегодня. Не сказать, что у нас не было желания, но у соперника его было больше. Плюс, как я уже сказал, мы мало били по воротам.

«Локомотив» после 10 матчей возглавил турнирную таблицу РПЛ с 24 очками. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
3
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
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