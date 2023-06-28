Зарема: «Кофрие стал жертвой блогеров, некоторых ветеранов и журналистов»
Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировал переход Максимилиано Кофрие в «Клермон» на постоянной основе.
«Рыжий — очень классный парень и талантливый футболист. Он стал жертвой блогеров, некоторых ветеранов и журналистов. Все понимали, что это мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока. Я счастлива, что Макс не сломался, а наоборот проявил себя как истинный боец, став одним из лучших защитников во Франции.
Он не покинул клуб, не сбежал, разорвав контракт, а дал заработать на трансфере. Максимилиано и Жиго могли стать крепкой связкой. Кроме того, они регулярно и существенно помогали фонду «Спартак-детям», предпочитая оставаться инкогнито, хотя о таких поступках надо громко говорить. Я желаю Максимилиано Кофрие стать гордостью «Спартака», «Клермона» и национальной сборной Бельгии», — цитирует Metaratings.ru Салихову.
27 июня «Спартак» объявили об уходе 26-летнего бельгийца, который на правах аренды выступал за «Клермон» с прошлого лета. С 2021 года Кофрие отыграл за красно-белых 26 матчей.
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