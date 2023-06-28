Терехин — о продлении контракта с Паршивлюком: «Правильное решение, опытные игроки нужны «Динамо»
Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин прокомментировал продление контракта с защитником Сергеем Паршивлюком до конца сезона-2023/24.
«Правильное решение, опытные игроки нужны команде. Стоило ли предлагать более длительный контракт? Да и на год тоже неплохо, это уже им виднее, как шли переговоры. Сергей — качественный игрок, он перешел в клуб из «Спартака» и всегда приносил пользу, он никогда не подводил. Если нужно, то он выйдет в основе, а если попросят выйти на замену, то он без колебаний выполнит и это. Хороший игрок», — цитирует «РБ Спорт» Терехина.
34-летний футболист перешел в «Динамо» в 2019 году. В сезоне-2022/23 он сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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15
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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