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Зарема Салихова поделилась деталями трансфера Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину»

20:00
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал подробности трансфера нападающего команды Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Был контакт в августе от «Ромы» за 6 млн после подписания Кокорина. Но Газизов сказал: «Мы же не барыги». А зря! Дальше Франко Камоцци разговаривал с сыном Манчини, чтобы тот тоже дал положительную оценку игроку. Сделку делал Мележиков. По факту клубу досталось 2 млн. А не 4,5 как пишут», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа 2020 года как свободный агент, а зимой отправился в «Фиорентину», подписав контракт на три с половиной года.

Футболист провел за новую команду всего четыре матча, не отметился результативными действиями, а также выбывал из строя из-за травмы бедра, пропустив 2,5 месяца.

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Иван Шитик все материалы автора
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