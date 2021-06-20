Зарема Салихова поделилась деталями трансфера Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал подробности трансфера нападающего команды Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Был контакт в августе от «Ромы» за 6 млн после подписания Кокорина. Но Газизов сказал: «Мы же не барыги». А зря! Дальше Франко Камоцци разговаривал с сыном Манчини, чтобы тот тоже дал положительную оценку игроку. Сделку делал Мележиков. По факту клубу досталось 2 млн. А не 4,5 как пишут», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа 2020 года как свободный агент, а зимой отправился в «Фиорентину», подписав контракт на три с половиной года.

Футболист провел за новую команду всего четыре матча, не отметился результативными действиями, а также выбывал из строя из-за травмы бедра, пропустив 2,5 месяца.