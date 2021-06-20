Аршавин считает, что Кержаков проявит себя в качестве главного тренера «Нижнего Новгорода»
Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрей Аршавин считает, что назначенный 17 июня на пост главного тренера «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков сумеет проявить себя в новом клубе.
«Мне кажется, он себя проявит. Это другой уровень, одно дело работать с пацанами в сборной, а здесь он добрался до самого высшего дивизиона. Я ему желаю удачи, безусловно, будем следить за ним. Но как конкретно он себя там проявит, мне трудно сказать, потому что я даже не знаю, кто в этом клубе играет», — приводит ТАСС слова Аршавина — многолетнего партнера Кержакова по «Зениту» и сборной России.
38-летний тренер с сентября 2020 года возглавлял «Томь», которую покинул по окончании сезона-2020/21. Под руководством Кержакова томский клуб занял 18-е место в турнирной таблице ФНЛ.
В минувшем сезоне «Нижний Новгород» занял третье место и после решения бюро исполкома РФС об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в РПЛ.
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