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Аршавин считает, что Кержаков проявит себя в качестве главного тренера «Нижнего Новгорода»

19:57
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Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрей Аршавин считает, что назначенный 17 июня на пост главного тренера «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков сумеет проявить себя в новом клубе.

«Мне кажется, он себя проявит. Это другой уровень, одно дело работать с пацанами в сборной, а здесь он добрался до самого высшего дивизиона. Я ему желаю удачи, безусловно, будем следить за ним. Но как конкретно он себя там проявит, мне трудно сказать, потому что я даже не знаю, кто в этом клубе играет», — приводит ТАСС слова Аршавина — многолетнего партнера Кержакова по «Зениту» и сборной России.

38-летний тренер с сентября 2020 года возглавлял «Томь», которую покинул по окончании сезона-2020/21. Под руководством Кержакова томский клуб занял 18-е место в турнирной таблице ФНЛ.

В минувшем сезоне «Нижний Новгород» занял третье место и после решения бюро исполкома РФС об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в РПЛ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11700205

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