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Лунев договорился о новом контракте с «Зенитом»

22:41
Андрей Лунев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Лунев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», 29-летний голкипер Андрей Лунев согласовал условия нового договора с сине-бело-голубыми. В ближайшее время футболист заключит соглашение по схеме «2+1» и присоединится к чемпионам России.

Лунев находился в резерве нашей сборной, но после двух матчей в Санкт-Петербурге с Бельгией (0:3 12 июня) и Финляндией (1:0 16 июня) отпущен из расположения национальной команды.

Вратарь выступает за «Зенит» с января 2017 года, за это время он провел в составе питерцев 118 официальных встреч во всех турнирах.

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