Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» оценила эпизод с отмененным голом нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Мешков — это всего лишь инструмент этой системы. Пройдет пять лет, ничего не изменится. НИ-ЧЕ-ГО, — сказала Салихова «СЭ». — В Европе можно с правильным тренером, провести грамотно трансферное окно, и у любой команды есть шанс. Первая тройка каждый год разная. Да, есть «Бавария», но за счет ее побед и набранных очков, у них по шесть команд в еврокубках выступает. Клубы деньги зарабатывают, покупают/продают игроков. Болельщики сопровождают свои команды».

Также Салихова отметила, что российских болельщиков лишают праздника.

«Посмотрите на Германию, Францию. Интрига жива, полные стадионы, пиво льется и семьи с детьми идут на футбол, вырастает новое поколение болельщиков. Праздник, люди счастливы на стадионах. А что у нас? Пустые трибуны, бесплатные билеты, розыгрыш квартир, машин, бесплатные пайки для болельщиков, и Мешковы, которые отнимают у болельщиков последнюю надежду на радость от футбола и ходят весь день как оплеванные, или с чувством, что их обокрали. Какое поколение будущих болельщиков вырастет, когда на стадионе 4500 человек?» — добавил Зарема.

Соболев отличился на 86-й минуте, но главный арбитр Виталий Мешков не засчитал этот мяч.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.