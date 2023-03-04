Семак: «Я привык к тому, что работа главного тренера — непростая»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о комментариях экс-нападающего питерской команды Артема Дзюбы в свой адрес.

— Артем Дзюба дал интервью, в котором сказал, что вы избегаете неприятных разговоров. Вы понимаете, почему он так сказал? Как вы отреагировали, когда увидели эти слова?

— С улыбкой. Я привык к тому, что работа главного тренера — непростая, быть хорошим для всех невозможно. И Артем, и Азмун, и Оздоев оставили значимый след. Моя задача как тренера — двигаться вперед. Игра нашей команды смотрится неплохо. Каждый должен заниматься своим делом — я не могу так красноречиво говорить, мне нужно делать свою работу, что я и пытаюсь делать. Надо радоваться жизни, быть благодарным всему, всех уважать и никому не досаждать. Чего всем и желаю.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей.