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Зарема о продлении Промеса: «Это соль и красный перчик «Спартака»

Руслан Минаев
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Зарема Салихова.
Фото Global Look Press

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна поделилась мнением о продлении контракта нападающего Квинси Промеса с красно-белыми.

По информации «СЭ», новое соглашение Промеса будет рассчитано до лета 2025 года.

«Промес — один из лучших легионеров в истории «Спартака» и всего российского чемпионата. Было много критики и скепсиса, разговоров, что Промес уже не тот.

Я считаю, что Квинси — это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность. Ни разу не пожалела, что переход состоялся в ходе столь сложных переговоров с Марком Овермасом. Промес — это попадание в десятку!» — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего перешел в испанскую «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб и заключил контракт до конца июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 Промес забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Источник: Metaratings.ru
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
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 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
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 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
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 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
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 Урал 16 5 4 7 18-25 19
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 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
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 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
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