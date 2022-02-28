В «Спартаке» прокомментировали информацию о ситуации с судебным иском Газизова к московскому клубу

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала информацию, что Арбитражный суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу экс-генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова к московскому клубу.

«Да, я подтверждаю эту информацию, Шамиль Газизов проиграл суд. Он подавал кассационную жалобу. Суд посчитал возможным отказать в удовлетворении и оставить решение Девятого апелляционного суда в силе. Попытки обжаловать возможны только в Верховном суде. Пока в ближайшее время это маловероятно, почти невозможно. Сначала решение должны отписать, чтобы жалобу можно было подать. Я думаю, что с учетом текста решения Девятого апелляционного суда это бесперспективная история с правовой точки зрения», — заявила Завьялова.

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда — общая сумма составляет почти 400 млн рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.