Лоза о Витории: «Денег у «Спартака» много, почему бы и не расторгать постоянно контракты?»

Российский певец Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«Тут бесполезно оценивать работу Руя в «Спартаке», потому что все тренеры, которые туда приходили, ничего с этим клубом сделать не могли. Я почему-то думаю, что у Димы Аленичева должно получиться что-то, но его убрали, не дали поработать. Та команда, которую он сделал, на следующий год выстрелила», — сказал Лоза «СЭ».

Лоза также прокомментировал финансовые условия, на которых «Спартак» расторг контракт с Виторией.

«Денег у «Спартака» много, почему бы и не расторгать постоянно контракты? У Витории же там огромная неустойка. С приходом Ваноли ничего не изменится, учитывая набор красно-белых футболистов и то, что они вообще не бьют по воротам. «Спартак» давно находится в состоянии раздрая. На меня ополчились фанаты «Динамо», когда я сказал, что это любительский клуб. Так вот, «Спартак» такой же, любительский, «Зенит» — полулюбительский. Почему? Потому что хозяева этих клубов могут продать своих игроков только внутри России», — добавил Лоза.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка.