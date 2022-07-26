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В «Динамо» назвали сильные стороны новичка клуба Роберто Фернандеса

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание защитника Роберто Фернандеса.

Соглашение с 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации «СЭ», трансфер обошелся московскому клубу в 3 миллиона евро.

«В лице Роберто наша команда получила прекрасное усиление. У него великолепная левая нога, и он очень хорош в игре на втором этаже. Мы обязательно поможем нашему новобранцу как можно быстрее адаптироваться», — цитирует Бувача пресс-служба «Динамо».

Фернандес — воспитанник «Гуарани», на его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 70 матчах за команду.

Перед объявлением о трансфере «Динамо» выпустило тизер о работе инсайдеров с участием журналиста «СЭ» Севастиана Терлецкого и Сергея Егорова.

Источник: https://fcdm.ru/news/zelko-buvac-v-lice-roberto-nasa-komanda-polucila-prekrasnoe-usilenie
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Желько Бувач
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