В «Динамо» назвали сильные стороны новичка клуба Роберто Фернандеса

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание защитника Роберто Фернандеса.

Соглашение с 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации «СЭ», трансфер обошелся московскому клубу в 3 миллиона евро.

«В лице Роберто наша команда получила прекрасное усиление. У него великолепная левая нога, и он очень хорош в игре на втором этаже. Мы обязательно поможем нашему новобранцу как можно быстрее адаптироваться», — цитирует Бувача пресс-служба «Динамо».

Фернандес — воспитанник «Гуарани», на его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 70 матчах за команду.

Перед объявлением о трансфере «Динамо» выпустило тизер о работе инсайдеров с участием журналиста «СЭ» Севастиана Терлецкого и Сергея Егорова.