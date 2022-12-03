Аршавин считает, что «Спартак» является главным конкурентом «Зенита»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин оценил результаты команды в первой половине сезона.

— Как вы подведете итоги для «Зенита» в первой половине сезона? Можно ли говорить, что чемпионство уже в кармане?

— Шесть очков от «Спартака» — не так много. Но «Зенит» уверенно провел первую часть чемпионата. Создал нормальный отрыв.

— «Спартак» — главный конкурент?

— Скорее всего, да.

— Почему не «Ростов»?

— Мне кажется, что у «Ростова» не хватит опыта. У ростовчан в составе достаточно много молодых футболистов.