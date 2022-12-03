Александр Тарханов: «В первой части сезона удивил «Ростов»

Российский тренер Александр Тарханов рассказал, какие команды и игроки произвели на него впечатление в первой половине сезона.

— «Зенит» и «Спартак» меня удивили в первой части сезона, но в первую очередь выделил бы «Ростов». Они борются за медали и хорошо играют.

— Кто из игроков в первой части сезона вам запомнился больше всего?

— Таких много. Например, бразильцы «Зенита». Они приносят большую пользу команде. В «Спартаке» Соболев достаточно хорошо играет. Еще бы выделил Каштанова и Сычевого, так как они до этого играли во Второй лиге. Оба забивают в последних матчах и помогают своим командам, — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» располагается на 2-й строчке с 36 очками. «Ростов» идет третьим — 35 баллов.