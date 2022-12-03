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Сегодня, 15:34

Мелешин: «Второе место в РПЛ — достаточно хорошо. Но «Спартак» должен занимать первое место»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Павел Мелешин оценил результаты команды в первой части текущего сезона РПЛ.

— Какие итоги первой части сезона можешь подвести?

— Я уже подводил. В целом, второе место в РПЛ — достаточно хорошо. Но нужно стремиться к большему. «Спартак» должен занимать первое место. Нужно больше работать и все у нас будет получаться.

—Как лично для себя оцените итоги первой части сезона?

— В целом, доволен своим выступлением. Я долго к этому шел. Дебютировал 30 августа. Даже запомнил дату. В команде освоился уже. Надеюсь, во втором круге у меня будет больше возможностей играть. Посмотрим, как пойдет. Надеюсь, будем прибавлять.

— В Кубке России теперь у вас большие шансы.

— Да, побольше шансов. Особо нет волнения. Занимаюсь уже более 15 лет.

— То есть, готовы полностью?

— Выходил на поле, показывал результат. Может быть, готов. Не знаю.

— Вы считаете себя андердогами в борьбе с «Зенитом»?

— Если мы боремся за чемпионство, то не считаем себя андердогами.

— «Зенит» — чемпион последних лет, «Спартак» — нет.

— Ничего страшного.

— Можете сказать, что это две равные команды?

— В них играют разные люди, поэтому это уже не равные команды. У всех есть шансы. Любая команда может победить. «Зенит» не недосягаем. Все досягаемы.

По итогам 17 туров «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (36 очков) и гарантировал себе участие в плей-офф Кубка России.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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27 тур
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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