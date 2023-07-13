Заика заявил, что Нобоа «футбольный» мозг

Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался о полузащитнике Кристиане Нобоа.

«В чем секрет Кристиана Нобоа? Он просто любит футбол, держит себя в форме. Каких-то секретов нет. У него есть «футбольный» мозг, желание играть. Считаю, этого достаточно. Он живет в прекрасном городе, играет за хороший клуб. Почему бы и не делать это хорошо?» — приводит слова Заики «РБ Спорт».

Нобоа с 2019 года является игроком «Сочи». 38-летний эквадорский футболист провел 102 матча за сочинскую команду, отметился 37 голами и 22 результативными передачами.