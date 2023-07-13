Игнатьев согласился с Кафановым, что Яшин, Дасаев и Акинфеев входят в тройку лучших вратарей России
Экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев согласился с мнением тренера вратарей сборной России Виталием Кафановым, который в интервью Sport24 включил Льва Яшина, Рината Дасаева и Игоря Акинфеева в тройку лучших вратарей российской школы.
«Полностью согласен с Кафановым. Если говорить по временным отрезкам, то Яшин был лучшим в свое время, потом Ринат Дасаев. Дальше, на мой взгляд, правильно дана оценка, что на данном этапе Игорь Акинфеев — лучший вратарь. Могу с ним только согласиться. Кого бы добавил в этот список? Можно окунуться в долгие дискуссии, но, если говорить о лучших вратарях нашей школы, то это они и есть. Эти вратари возглавляли когорту талантливых голкиперов, а уже за ними шли чуть хуже по качеству, но интересные по содержанию и умению», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.
В составе ЦСКА Акинфеев играет с 2003 года. Сезон-2023/24 станет 21-м для него в основной команде армейцев. За это время вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок, а также в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.
В сборной России Акинфеев выступал с 2004 по 2018 год.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -