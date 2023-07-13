Рамирес прошел медосмотр в «Ференцвароше»
Как стало известно «СЭ», в четверг 28-летний левый защитник Кристиан Рамирес прошел медосмотр перед переходом из «Краснодара» в «Ференцварош». Если результат окажется положительным, то эквадорец в ближайшее время заключит контракт с клубом из Будапешта, из которого он в январе 2017 года перебрался в РПЛ.
Уже в пятницу футболист, чей трансфер, по нашим данным, обойдется «фради» в 1,2 миллиона евро, может приступить к тренировкам под руководством Станислава Черчесова.
19 июля венгерская команда проведет дома ответный матч 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов с фарерским «Клаксвиком» (первая встреча — 0:0). Если «Ференцварош» выйдет во 2-й раунд, то Кристиана заявят для участия в турнире. Национальное же первенство стартует в последний уик-энд июля.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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