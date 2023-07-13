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Сегодня, 14:54

Рамирес прошел медосмотр в «Ференцвароше»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Кристиан Рамирес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в четверг 28-летний левый защитник Кристиан Рамирес прошел медосмотр перед переходом из «Краснодара» в «Ференцварош». Если результат окажется положительным, то эквадорец в ближайшее время заключит контракт с клубом из Будапешта, из которого он в январе 2017 года перебрался в РПЛ.

Уже в пятницу футболист, чей трансфер, по нашим данным, обойдется «фради» в 1,2 миллиона евро, может приступить к тренировкам под руководством Станислава Черчесова.

19 июля венгерская команда проведет дома ответный матч 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов с фарерским «Клаксвиком» (первая встреча — 0:0). Если «Ференцварош» выйдет во 2-й раунд, то Кристиана заявят для участия в турнире. Национальное же первенство стартует в последний уик-энд июля.

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Кристиан Рамирес
ФК Краснодар
ФК Ференцварош
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