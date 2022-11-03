Президент «Оренбурга»: «Нам нужен центральный защитник. По второму игроку вопрос открытый»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о возможных трансферах в зимнее окно.

— Цель на вторую часть сезона остается та же, что была поставлена изначально — мы должны быть в десятке, — приводит слова Еремякина «РБ Спорт». — Закончим осеннюю часть, подведем итоги. Возможно, усилим некие позиции в команде, и если это произойдет, скорректируем цели. Допускаю такую корректировку.

— Сколько планируется трансферов зимой и каков трансферный бюджет?

— По количеству — до двух футболистов. Про бюджет сказать не могу, это дело следующего года, пока точно не могу сказать, какие денежные средства будут выделены на трансферы.

— Изучаете латиноамериканский рынок или можно ждать появления в команде российских футболистов?

— Мы для себя определили, что-то проработали. Но путь от желания до реализации иногда очень длинный. Пока не буду загадывать. Есть разные варианты — и российские, и европейские, и латиноамериканские. Что касается позиций, нам точно нужен центральный защитник. По второму игроку вопрос открытый.

На данный момент «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.