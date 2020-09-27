«Зачем Тедеско ищет правого защитника? А как же Рассказов?» Юран недоумевает

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран считает, что клубу нужно продлить контракт с правым защитником Николаем Рассказовым.

— Тедеско периодически говорит, что ему нужен правый защитник. А какая еще позиция в этом «Спартаке» «провисает»?

— Почему нет правого защитника? А Рассказов?

— Думаете, он соответствует уровню команды, которая хочет бороться за высокие места?

— Считаю, здесь на первый план выходят контрактные дела. Просто с ним не могут договориться, вот и не дают шанса... И кому от этого легче? Зобнина сдвигают на фланг, хотя его оптимальная позиция — центральная зона. Это очень добротный и эффективный опорник. За что закопали Рассказова? Это, на мой взгляд, не совсем понятно. А что сейчас может получиться? Купят легионера и дадут ему зарплату в разы больше, чем у своего воспитанника. Ну не знаю. Считаю, Тедеско не стоит сетовать на отсутствие правого защитника. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Сергея Юрана читайте здесь