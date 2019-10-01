Заболотный обратился к фанатам «Сочи» после победы над «Ахматом»
16:53
Форвард «Сочи» Антон Заболотный опубликовал фотографию в своем Instagram после победы над «Ахматом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России. 28-летний российский футболист поблагодарил болельщиков сочинцев за поддержку в прошедшей встрече.
— Спасибо всем, кто за нас болеет, двигаемся дальше, — подписал фото Заболотный.
В текущем сезоне Заболотный провел 7 матчей за «Сочи», забил два гола и отдал одну голевую передачу.
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