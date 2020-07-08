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«Заболотного точно ждет «Ювентус». Губерниев — о голе форварда «Зениту»

8 июля 2020, 18:19
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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на гол форварда «Сочи» Антона Заболотного в ворота «Зенита».

— Братцы, Заболотного точно ждет «Ювентус»! — написал Губерниев в Telegram-канале. — Парень творит чудеса в штрафной площадке соперника.

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