«Заболотного точно ждет «Ювентус». Губерниев — о голе форварда «Зениту»
8 июля 2020, 18:19
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на гол форварда «Сочи» Антона Заболотного в ворота «Зенита».
— Братцы, Заболотного точно ждет «Ювентус»! — написал Губерниев в Telegram-канале. — Парень творит чудеса в штрафной площадке соперника.
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