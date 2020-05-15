Заболевший коронавирусом Федун рассказал о своем состоянии
15:25
Владелец «Спартак» Леонид Федун, у которого ранее обнаружили коронавирус, рассказал о своем самочувствии.
7 мая 64-летний Федун был госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией.
«В последний день чувствую себя нормально. На исполкоме я проголосовал за решение возобновить сезон. Поскольку болельщики и футболисты настолько исстрадались по футболу, что любые отсрочки выглядят неправильно. При этом с учетом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень все быстро развивается. И риски есть», — приводит слова Федуна «РИА Новости».
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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