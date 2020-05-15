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Заболевший коронавирусом Федун рассказал о своем состоянии

15:25
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Владелец «Спартак» Леонид Федун, у которого ранее обнаружили коронавирус, рассказал о своем самочувствии.

7 мая 64-летний Федун был госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией.

«В последний день чувствую себя нормально. На исполкоме я проголосовал за решение возобновить сезон. Поскольку болельщики и футболисты настолько исстрадались по футболу, что любые отсрочки выглядят неправильно. При этом с учетом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень все быстро развивается. И риски есть», — приводит слова Федуна «РИА Новости».

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Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200515/1571504950.html

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