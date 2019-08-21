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За кадром матча «Спартак» — ЦСКА. Видео

15:54
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«Спартак» опубликовал новое видео на своем канале в Youtube. На нем показано, что осталось за кадром матча шестого тура чемпионата России против ЦСКА.

Ролик показывает, как на стадион прибывали болельщики и команда, предматчевая разминка, фрагменты игры и радость игроков в раздевалке после победы.

Дубль в составе «Спартака» сделал Самюэль Жиго. У армейцев отличился Мариу Фернандес.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — ЦСКА

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=1oUZEKupLo8

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи
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