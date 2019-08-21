«Спартак» опубликовал новое видео на своем канале в Youtube. На нем показано, что осталось за кадром матча шестого тура чемпионата России против ЦСКА.

Ролик показывает, как на стадион прибывали болельщики и команда, предматчевая разминка, фрагменты игры и радость игроков в раздевалке после победы.

Дубль в составе «Спартака» сделал Самюэль Жиго. У армейцев отличился Мариу Фернандес.

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