За кадром матча «Спартак» — ЦСКА. Видео
15:54
«Спартак» опубликовал новое видео на своем канале в Youtube. На нем показано, что осталось за кадром матча шестого тура чемпионата России против ЦСКА.
Ролик показывает, как на стадион прибывали болельщики и команда, предматчевая разминка, фрагменты игры и радость игроков в раздевалке после победы.
Дубль в составе «Спартака» сделал Самюэль Жиго. У армейцев отличился Мариу Фернандес.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи
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