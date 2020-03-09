Юрий Жирков: «Антифутбол? Каждый играет так, как может»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков после игры с «Уфой» (0:0) в 21-м туре Тинькофф РПЛ поделился впечатлениями от игры.

— «Уфа» оборонялась практически всей командой, но у нас все равно были моменты, которые нужно было реализовывать. Мы старались вскрыть их защиту через фланги, центр.

— «Зенит» вновь теряет очки дома. Стоит ли беспокоиться?

— Наверное, стоит. Не знаю. Конечно же, неприятно терять очки дома, но что случилось, то случилось. Будем готовиться к следующему матчу. Мы приложили все усилия, но немного не повезло.

— Может, к игре «Зенита» уже адаптировались?

— Не знаю, нужно у соперников спрашивать.

— В концовке «Уфа» играла в антифутбол?

— Каждый играет так, как может.

— Вы в обиде на соперника?

— Нет. (Дмитрий Зимин)