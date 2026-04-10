Семин: «Батраков, Глебов и Кисляк — таланты, но дальше все зависит от их отношения к футболу»

Один из сильнейших тренеров России за всю ее историю Юрий Семин, трехкратный чемпион страны во главе «Локомотива», в интервью «СЭ» высказался о молодых российских футболистах.

— Видите кого-то из молодых российских игроков, которые могут выйти хотя бы на уровень Головина?

— Я не сторонник того, чтобы кого-то сейчас выделять. О некоторых игроках начали очень рано говорить как о восходящих звездах, а сейчас их и нет на футбольном поле, сидят в запасе. Самая большая проблема наших молодых игроков — в том, что они, имея определенный талант, обращают слишком много внимания на шумиху вокруг себя в прессе: «Он уйдет туда, он самый лучший, его ждут там...» Мне кажется, это не очень хорошо на них действует.

Но проблема, конечно, не в журналистах, а в самих игроках. Если ты действительно талантлив, то должен становиться немножко лучше каждый день. Прогрессировать без остановки. А ряд игроков остановился на каком-то уровне.

— Кого вы имеете в виду?

— Многих очень хвалили — например, Пиняева в «Локомотиве». Не прибавляет Глушенков, играет так же, как играл... Сейчас у нас есть три молодых игрока, которым желаю двигаться только вперед: Батраков, Глебов и Кисляк. Это троица хороших талантов, но дальше все зависит от них и их отношения к футболу. Их менталитет должен подсказывать им каждый день делать больше, чем просит тренер, быть жадным до побед. Вам дал Бог — вперед идите! А что будет — уже боюсь говорить.