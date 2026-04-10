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Семин: «Батраков, Глебов и Кисляк — таланты, но дальше все зависит от их отношения к футболу»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Один из сильнейших тренеров России за всю ее историю Юрий Семин, трехкратный чемпион страны во главе «Локомотива», в интервью «СЭ» высказался о молодых российских футболистах.

— Видите кого-то из молодых российских игроков, которые могут выйти хотя бы на уровень Головина?

— Я не сторонник того, чтобы кого-то сейчас выделять. О некоторых игроках начали очень рано говорить как о восходящих звездах, а сейчас их и нет на футбольном поле, сидят в запасе. Самая большая проблема наших молодых игроков — в том, что они, имея определенный талант, обращают слишком много внимания на шумиху вокруг себя в прессе: «Он уйдет туда, он самый лучший, его ждут там...» Мне кажется, это не очень хорошо на них действует.

Но проблема, конечно, не в журналистах, а в самих игроках. Если ты действительно талантлив, то должен становиться немножко лучше каждый день. Прогрессировать без остановки. А ряд игроков остановился на каком-то уровне.

— Кого вы имеете в виду?

— Многих очень хвалили — например, Пиняева в «Локомотиве». Не прибавляет Глушенков, играет так же, как играл... Сейчас у нас есть три молодых игрока, которым желаю двигаться только вперед: Батраков, Глебов и Кисляк. Это троица хороших талантов, но дальше все зависит от них и их отношения к футболу. Их менталитет должен подсказывать им каждый день делать больше, чем просит тренер, быть жадным до побед. Вам дал Бог — вперед идите! А что будет — уже боюсь говорить.

Юрий Семин: вторая часть интервью тренера&nbsp;&mdash; о&nbsp;матче Зенит&nbsp;&mdash; Краснодар, Батракове, Кисляке, Головине и&nbsp;сборной России.«По игре больше всех нравится «Краснодар». Но фаворит матча лидеров — «Зенит». Интервью с Юрием Семиным

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Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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