Ещенко — о позиции Литвинова: «Больше вижу его опорником»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об амплуа футболиста красно-белых Руслана Литвинова.

«Он играл при Ваноли защитника и опорника. Тренер должен решать, на какой позиции ему быть. Но я его больше вижу опорником. Вспомните даже гол сборной Мали, когда он не успевал и забили. Нападающий принял мяч, Руслан начал пласироваться и пропустили», — сказал Ещенко «СЭ».

В текущем сезоне Литвинов провел 27 матчей за «Спартак», забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.